В Японии два острова отодвинулись за три дня на 10 см

Два небольших острова в юго-западной части Японии продемонстрировали необычное геологическое поведение, отдалившись друг от друга почти на 10 см всего за три дня, сообщает Zakon.kz.

По данным телекомпании NHK, это редкое явление связано с повышенной сейсмической активностью в регионе.

Профессор Ота Юсаку из аспирантуры Высшей школы наук престижного университета Тохоку провел детальный анализ подвижек земной коры в этом районе.

Результаты исследования оказались тревожными: остров Кодакарадзима сместился на 6 см в север-северо-западном направлении, в то время как соседний остров Такарадзима переместился на 3,5 см к югу. Эти изменения произошли в течение трехдневного периода после землетрясения магнитудой 5,6, зарегистрированного 2 июля.

Особую обеспокоенность ученых вызывает тот факт, что ранее оба острова двигались синхронно в северо-восточном направлении. Профессор Ота подчеркнул, что подобные разнонаправленные движения островов в этом регионе ранее не фиксировались, что делает данное явление уникальным с точки зрения сейсмологии.

Такой необычный сдвиг островов могло вызвать не само землетрясение, а более глубинные процессы. Например, просачивание и распространение магмы в земной коре под островами. Другой вероятный фактор – "медленное сползание в разломе у мелкого места континентальной тектонической плиты".

Профессор Ота воздержался от категоричных прогнозов, отметив, что пока неизвестно, приведут ли наблюдаемые сдвиги к сильному землетрясению в будущем.

Ранее стало известно, что люди сдвинули ось Земли более чем на метр.