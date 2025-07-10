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Наука и технологии

Названы места, которые "притягивают" людей как магнитом

Горы, прогулка, природа, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 04:40 Фото: pixabay
Ученые из Великобритании и США выяснили, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды – морях, озерах и реках, чем о лесах, горах или полях, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP). В ней говорится, что именно "синие ландшафты" обладают наибольшей эмоциональной притягательностью и могут оказывать значительное психологическое воздействие.

Участники – более тысячи человек от 18 до 94 лет – описывали места, к которым они чувствуют ностальгию. 

Места у моря составили более четверти всех "ностальгических локаций" у британцев (26%) и пятой части –у американцев (20%). Если прибавить к ним озера и реки, доля "водных" мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. Для сравнения, сельская местность и горы упоминаются только в 10% случаев.

"Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие – водные – места оказываются главными якорями ностальгии", – отметила доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта.

Исследователи предлагают учитывать результаты работы в градостроительстве, так как обеспечение доступа к водным и зеленым ландшафтам – особенно в плотной городской среде – может играть ключевую роль в поддержании психического здоровья.

Ранее были раскрыты особенности строения мозга психопатов.

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Аксинья Титова
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