Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США

Недавнее открытие в радиоактивных озерах США поразило ученых. Выяснилось, что в мертвой воде есть жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lagrada, группа ученых из Университета Айдахо отправила свои беспилотники, оснащенные спектрометрами, к одному из радиоактивных озер, образовавшихся в результате произведения ядерного оружия.

Это открытие представляет собой прогресс в биотехнологии, поскольку эти организмы изучаются для создания новых вакцин. Ученые были удивлены находкой еще и потому, что излучение разрушает ДНК, окисляет белки, повреждает мембраны и, таким образом, делает невозможным размножение клеток. В этих водах могло быть все, кроме остатков жизни. Однако ночью датчики зарегистрировали едва заметные выбросы биомассы.

Они обнаружили фотосинтезирующие микроорганизмы, которые не только пережили это облучение, но и обладали способностью размножаться в высокорадиоактивной среде обитания.

Они обладали характеристиками, схожими с радиотрофными грибами Чернобыля: способностью поглощать и метаболизировать радиацию в качестве источника энергии, не получая при этом никакого вреда. Это достигается благодаря темным пигментам, таким как меланин, превращаясь в своего рода мутантную солнечную панель.

