#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Наука и технологии

Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США

Формы жизни, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 06:55 Фото: lagradaonline
Недавнее открытие в радиоактивных озерах США поразило ученых. Выяснилось, что в мертвой воде есть жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lagrada, группа ученых из Университета Айдахо отправила свои беспилотники, оснащенные спектрометрами, к одному из радиоактивных озер, образовавшихся в результате произведения ядерного оружия.

Это открытие представляет собой прогресс в биотехнологии, поскольку эти организмы изучаются для создания новых вакцин. Ученые были удивлены находкой еще и потому, что излучение разрушает ДНК, окисляет белки, повреждает мембраны и, таким образом, делает невозможным размножение клеток. В этих водах могло быть все, кроме остатков жизни. Однако ночью датчики зарегистрировали едва заметные выбросы биомассы.

Они обнаружили фотосинтезирующие микроорганизмы, которые не только пережили это облучение, но и обладали способностью размножаться в высокорадиоактивной среде обитания.

Они обладали характеристиками, схожими с радиотрофными грибами Чернобыля: способностью поглощать и метаболизировать радиацию в качестве источника энергии, не получая при этом никакого вреда. Это достигается благодаря темным пигментам, таким как меланин, превращаясь в своего рода мутантную солнечную панель.

Ранее ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Наука и технологии
07:22, Сегодня
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты
Наука и технологии
06:02, Сегодня
Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты
Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане
Наука и технологии
01:52, 12 августа 2025
Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: