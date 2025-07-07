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Наука и технологии

Раскрыты особенности строения мозга психопатов

медицина, МРТ, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 13:15 Фото: pixabay
Ученые заявили, что у людей с ярко выраженными психопатическими чертами изменена структура четырех областей мозга, связанных с контролем импульсов, эмоциональной регуляцией и социальным поведением, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли специалисты из США и Германии. Результаты исследования опубликованы в European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (EAPCN).

"Нейровизуализацию мозга провели у 39 мужчин, набравших высокие баллы по шкале психопатии PCL-R. Этот инструмент позволяет оценить два основных компонента психопатии: эмоциональную отчужденность (Фактор 1) и антисоциальное поведение (Фактор 2)", – говорится в исследовании.

Отмечается, что психопатия как диагноз официально не используется в современной психиатрии, однако в научной литературе описан устойчивый набор черт, таких как эмоциональная холодность, импульсивность, склонность к манипуляциям и хроническое антисоциальное поведение.

После МРТ-сканирования участников полученные данные были проанализированы с помощью Julich-Brain Atlas – цифровой карты мозга, позволяющей сопоставлять анатомические особенности с поведенческими характеристиками.

Наиболее выраженные отличия обнаружили у тех, кто набрал высокие баллы по Фактору 2. У них оказался снижен объем четырех участков мозга – базальных ганглий, таламуса островковой коры, передней поясной извилины и правой части гиппокампа. Эти области играют важную роль в регуляции эмоций, мотивации, обучении и социальном взаимодействии.

"Также в среднем общий объем мозга у людей с выраженной психопатией был на 1,45% меньше, чем в контрольной группе", – пояснили ученые.

При этом для Фактора 1 – эмоциональной отстраненности – достоверных различий в структуре мозга выявлено не было. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о том, что нейробиологическая основа различных аспектов психопатии неоднородна.

В ходе дальнейшей работы ученые планируют выяснить, насколько эти анатомические особенности формируются под влиянием генетики или среды и можно ли повлиять на них с помощью терапии.

Ранее ученые заявили о том, что нашли зону мозга, которая отвечает за регулирование аппетита. Воздействуя на этот участок, можно выключить желание есть.

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Андрей Дюсупов
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