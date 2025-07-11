"Возродившая лютоволка" компания воскресит птицу моа

Известный кинорежиссер Питер Джексон решил по-настоящему реализовать свое давнее увлечение древней бескрылой птицей моа, которая обитала в Новой Зеландии 600 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Чтобы осуществить старую задумку, Джексон обратился за помощью к специалистам компании Colossal Biosciences: они уже пробовали себя в деле "превращения мышей в мамонтов" и "возрождения лютоволков" в "Игре престолов".

Тем не менее проект оказался максимально успешным в том смысле, что послужил великолепной рекламой для стартапа и наглядным подтверждением возможностей генной инженерии. Это был уже второй "перформанс" компании после выведения мышей с генами шерстистого мамонта.

Фото: Colossal Biosciences

Как пишет Phys.org, еще на этапе планирования обоих этих экспериментов в Colossal Biosciences позвонил Питер Джексон – режиссер "Властелина колец". Дело в том, что в свободное от кинематографа время он собирает древние кости. По опубликованным данным, Джексон владеет одной из крупнейших коллекций останков птицы моа – единственной известной науке птицы, у которой не было не только крыльев, но и даже практически никаких анатомических "намеков" на крылья – рудиментов.

Самым древним останкам моа, которые когда-либо находили, от 16 до 19 миллионов лет. Эти сухопутные, напоминающие страусов птицы благополучно обитали в Новой Зеландии до тех пор, пока там не появились маори. Моа исчезли с лица земли – древние охотники их истребили.

Питер Джексон, очевидно, намерен бороться с несправедливостью, и вместе с новозеландским сценаристом и кинопродюсером Френсис Уолш он выделил на это дело 15 миллионов долларов. В Colossal Biosciences рассказали, что сейчас главная задача – извлечь ДНК из лучше всего сохранившихся костей древних птиц.

Далее предполагается сравнить этот геном с таковым у современных дальних "родственников" моа – страусов эму, а также обитающих в Центральной и Южной Америке тинаму: сравнительно некрупных птиц, которые больше напоминают кур, чем страусов, и славятся откладыванием разноцветных ярких яиц. Таким образом, есть основания предполагать, что один из этих видов может стать объектом предстоящей генной модификации.

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