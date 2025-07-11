Выяснилось, передается ли чувство юмора генетически

Международная команда ученых выяснила: хотя вера человека в его чувство юмора может частично зависеть от генетики, сама способность к созданию смешных шуток почти полностью формируется окружающей средой, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Twin Research and Human Genetics (TRHG). В ней говорится, что команда под руководством психолога Гила Грингросса из Университета Аберистуита изучила более 1300 взрослых близнецов.

Участники оценивали себя и своих братьев/сестер по чувству юмора, а затем придумывали подписи к двум комическим картинкам из архива The New Yorker. Независимые судьи оценивали, насколько шутки действительно смешны.

Оказалось, идентичные близнецы действительно чаще считали себя и друг друга одинаково смешными – это указывает на умеренное влияние генов на самооценку.

Однако по реальной способности шутить, то есть по качеству подписей – разницы между однояйцевыми и разнояйцевыми парами не было. Это указывает на то, что хорошее чувство юмора определяется в первую очередь внешними факторами.

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