На Солнце наблюдается быстрый рост вспышечной активности

Быстрое увеличение вспышечной активности наблюдается на Солнце с 11 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, всего за неполные двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек. Это соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля.

"На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", – говорится в сообщении.

Утром 12 июля на левом краю Солнца зарегистрировали две вспышки уровня M, считающиеся сильными.

Ученые отметили, что прямых угроз для Земли текущий рост активности пока не создал. При этом они отмечают, что число вспышек M в ближайшие пару дней, скорее всего, будет расти.

Подобную высокую активность Солнце демонстрировало и на прошлой неделе, когда на звезде зафиксировали сразу шесть выбросов раскаленной плазмы.