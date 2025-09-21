#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На Солнце прогнозируют постепенный рост вспышечной активности

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 14:16 Фото: freepik
Ученые ожидают, что 21 сентября солнечная активность будет медленно увеличиваться, сообщает Zakon.kz.

Вспышечная активность на Солнце 21 сентября будет постепенно усиливаться, пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным специалистов, в течение суток геомагнитная обстановка сохранится спокойной, признаки нестабильности останутся незначительными. При этом рост солнечной активности может нести умеренные риски для Земли.

Ученые уточнили, что днем ранее, 20 сентября, вспышечная активность была лишь немного выше обычной и угрозы для Земли зафиксированы не были.

В ночь на 20 сентября на Солнце зафиксировали мощную вспышку.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
