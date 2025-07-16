Солнце покрывается пятнами: может "разгореться костер"

На Солнце наблюдается быстрый рост числа пятен, начавшийся около недели назад, сообщает Zakon.kz.

Такими наблюдениями поделились 16 июля 2025 года в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Как отмечают специалисты, сами по себе пятна – безобидные, но они маркируют области сильного магнитного поля, где происходят крупные вспышки.

"Соответственно, обычно есть довольно сильная корреляция между числом пятен и уровнем солнечной активности. Собственно, именно так, по наблюдениям пятен, в XIX веке и был обнаружен солнечный цикл. В то же время, "обычно" не значит "всегда", и, судя по всему, сейчас на Солнце как раз исключение из правил. Активность, после короткого всплеска в конце прошлой недели, в последние пару дней снова ушла почти в ноль. Вчера было зарегистрировано всего две слабых вспышки. Сегодня пока четыре, то есть чуть побольше, но не настолько, чтобы придавать этому какое-то особенное значение", – рассуждают ученые.

Но двинуться из этого состояния Солнце может куда угодно.

"Если из глубины в ближайшие дни поступят новые запасы энергии, взамен сожженным на прошлой неделе, то костер снова разгорится. Если нет, то всю эту неделю будем наблюдать на видимой стороне Солнца распад данных групп. Математические модели уверенно ставят на распад", – успокаивают в лаборатории.

C 11 июля 2025 года на Солнце наблюдалось увеличение вспышечной активности: за неполные двое суток их было 17.