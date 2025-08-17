На Солнце практически исчезли все пятна: что это значит?

На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, такая же ситуация происходит сейчас и на обратной стороне светила.

"Пятна присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре не получится найти даже на высокоточных космических снимках. Оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет. Однако уже с 19 августа 2025 года ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры", – отметили специалисты.

Фото: t.me/lpixras

Ранее ученые предупредили о формировании крупной коронарной дыры на Солнце. Так, в начале следующей недели ожидается возмущение геомагнитной обстановки Земли. В области дыры ожидается ускоренный поток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной обстановки Земли.