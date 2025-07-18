В Крыму археологи нашли удивительный артефакт
Фото: Telegram-канал "Артезианская археологическая экспедиция"
В ходе раскопок на месте древнего городища Артезиан специалисты нашли верхнюю часть терракотовой театральной маски с изображением волос, сообщает Zakon.kz.
Археологи предполагают, что в этом месте в античные времена существовал театр, сообщает Telegram-канал "Артезианская археологическая экспедиция".
Ученные пояснили, что теперь они будут искать театрон – конструкцию для зрителей в древнем театре.
"Яма опытной артезианки Киры принесла часть терракотовой театральной маски. Теменос дарит нам очередной сюрприз. Теперь будем искать и театрон", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана археологи Маргулан университета обнаружили два редких бронзовых ножа, предположительно принадлежавших сакским кочевникам.
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