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Наука и технологии

В Крыму археологи нашли удивительный артефакт

артефакт, маска, археологи, Крым, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 00:35 Фото: Telegram-канал "Артезианская археологическая экспедиция"
В ходе раскопок на месте древнего городища Артезиан специалисты нашли верхнюю часть терракотовой театральной маски с изображением волос, сообщает Zakon.kz.

Археологи предполагают, что в этом месте в античные времена существовал театр, сообщает Telegram-канал "Артезианская археологическая экспедиция".

Ученные пояснили, что теперь они будут искать театрон – конструкцию для зрителей в древнем театре.

"Яма опытной артезианки Киры принесла часть терракотовой театральной маски. Теменос дарит нам очередной сюрприз. Теперь будем искать и театрон", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана археологи Маргулан университета обнаружили два редких бронзовых ножа, предположительно принадлежавших сакским кочевникам.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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