#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
505.15
550.31
5.89
Мир

Ученые выяснили, как фильтры для фотоснимков влияют на связь интеллекта и красоты

Ученые выяснили, как фильтры фото влияют на связь интеллекта и красоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 20:16 Фото: pixabay
Пользователи соцсетей уже не могут делиться своими фотографиями без фильтра. Особенно если речь идет о красоте. Ученые задумались, как цифровые преобразования влияют на ум человека, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ученые выбрали 462 фотографии людей разного возраста, пола и этнической принадлежности. К каждой из них они применили фильтры красоты, которые делали их более привлекательными.

2 748 участников исследования изучили по 10 кадров в оригинальной или улучшенной версии. Они оценивали внешность по таким параметрам, как привлекательность, интеллект, надежность, общительность и счастье.

В итоге свыше 96% отредактированных изображений получили более высокие оценки за привлекательность.

"Мы ожидали, что фильтры повысят привлекательность – иначе они бы не назывались фильтрами красоты. Но нас удивила масштабность эффекта: фильтры работали одинаково эффективно для людей любого возраста, пола и этнической принадлежности", – отметила автор исследования Адитья Гулати.

Но связь между привлекательностью и интеллектом оказалась на плоскости. Участники, оценивая красоту, переставали воспринимать уровень интеллекта.

"Когда человек становится слишком красивым, связь между внешностью и интеллектом ослабевает. Однако для таких качеств, как дружелюбие и счастье, этот предел не срабатывает – они продолжают расти вместе с привлекательностью".Адитья Гулати

Женщины получали более высокие оценки за привлекательность и общительность по сравнению с мужчинами. Но касательно интеллекта здесь было иначе.

Возраст также сыграл большую роль. Молодые оценивались как более привлекательные, но фильтры помогали сократить разрыв между возрастными группами, повышая привлекательность людей среднего и старшего возраста.

Ранее сообщалось, что Мадонна нашла идеальный "фильтр" для фото и видео.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Краха бизнеса на поставках шампанского опасаются во Франции из-за решения США
Мир
19:23, Сегодня
Краха бизнеса на поставках шампанского опасаются во Франции из-за решения США
Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным
Мир
19:09, Сегодня
Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным
Путин принял спецпосланника Трампа
Мир
17:27, Сегодня
Путин принял спецпосланника Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: