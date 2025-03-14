Ученые выяснили, как фильтры для фотоснимков влияют на связь интеллекта и красоты

Пользователи соцсетей уже не могут делиться своими фотографиями без фильтра. Особенно если речь идет о красоте. Ученые задумались, как цифровые преобразования влияют на ум человека, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ученые выбрали 462 фотографии людей разного возраста, пола и этнической принадлежности. К каждой из них они применили фильтры красоты, которые делали их более привлекательными.

2 748 участников исследования изучили по 10 кадров в оригинальной или улучшенной версии. Они оценивали внешность по таким параметрам, как привлекательность, интеллект, надежность, общительность и счастье.

В итоге свыше 96% отредактированных изображений получили более высокие оценки за привлекательность.

"Мы ожидали, что фильтры повысят привлекательность – иначе они бы не назывались фильтрами красоты. Но нас удивила масштабность эффекта: фильтры работали одинаково эффективно для людей любого возраста, пола и этнической принадлежности", – отметила автор исследования Адитья Гулати.

Но связь между привлекательностью и интеллектом оказалась на плоскости. Участники, оценивая красоту, переставали воспринимать уровень интеллекта.

"Когда человек становится слишком красивым, связь между внешностью и интеллектом ослабевает. Однако для таких качеств, как дружелюбие и счастье, этот предел не срабатывает – они продолжают расти вместе с привлекательностью". Адитья Гулати

Женщины получали более высокие оценки за привлекательность и общительность по сравнению с мужчинами. Но касательно интеллекта здесь было иначе.

Возраст также сыграл большую роль. Молодые оценивались как более привлекательные, но фильтры помогали сократить разрыв между возрастными группами, повышая привлекательность людей среднего и старшего возраста.

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