В США геологи неожиданно обнаружили таинственный голубой бассейн

В апреле 2025 года геологи Йеллоустоунского национального парка (США) сильно удивились, когда измерили температуру в бассейне Порцелайн (парящее ярко-голубое озеро шириной примерно 4 метра), сообщает Zakon.kz.

По данным Interesting Engineering, этого термального бассейна не существовало во время последнего обследования территории осенью 2024 года. Геологическая служба США (USGS) также подтвердила эту находку и отметила, что новый бассейн находится примерно на 30 сантиметров ниже окружающего края и имеет светло-серые, покрытые грязью скалы шириной до 30 сантиметров.

Сама вода имеет температуру около 43 градусов выше нуля и светится мягким голубым оттенком.

Чтобы выяснить, когда и как образовался бассейн, ученые из USGS обратились к спутниковым снимкам и высокотехнологичной акустической станции мониторинга.

Исследователи выяснили, что бассейн не образовался в результате одного мощного взрыва. Оказалось, что серия меньших гидротермальных событий, скорее всего, высвободила пар и давление в виде всплесков, медленно источая полость. Первое из таких событий могло произойти на Рождество 2024 года, а последующие – в начале 2025 года.

Ранее ученые обнаружили в Антарктиде соленые ледники вместо пресных.