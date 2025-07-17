В США геологи неожиданно обнаружили таинственный голубой бассейн
По данным Interesting Engineering, этого термального бассейна не существовало во время последнего обследования территории осенью 2024 года. Геологическая служба США (USGS) также подтвердила эту находку и отметила, что новый бассейн находится примерно на 30 сантиметров ниже окружающего края и имеет светло-серые, покрытые грязью скалы шириной до 30 сантиметров.
Сама вода имеет температуру около 43 градусов выше нуля и светится мягким голубым оттенком.
Чтобы выяснить, когда и как образовался бассейн, ученые из USGS обратились к спутниковым снимкам и высокотехнологичной акустической станции мониторинга.
Исследователи выяснили, что бассейн не образовался в результате одного мощного взрыва. Оказалось, что серия меньших гидротермальных событий, скорее всего, высвободила пар и давление в виде всплесков, медленно источая полость. Первое из таких событий могло произойти на Рождество 2024 года, а последующие – в начале 2025 года.
Ранее ученые обнаружили в Антарктиде соленые ледники вместо пресных.