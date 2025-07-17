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Наука и технологии

В США геологи неожиданно обнаружили таинственный голубой бассейн

Вода, пустыня, бассейн, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 08:36 Фото: Mike Poland/U.S. Geological Survey
В апреле 2025 года геологи Йеллоустоунского национального парка (США) сильно удивились, когда измерили температуру в бассейне Порцелайн (парящее ярко-голубое озеро шириной примерно 4 метра), сообщает Zakon.kz.

По данным Interesting Engineering, этого термального бассейна не существовало во время последнего обследования территории осенью 2024 года. Геологическая служба США (USGS) также подтвердила эту находку и отметила, что новый бассейн находится примерно на 30 сантиметров ниже окружающего края и имеет светло-серые, покрытые грязью скалы шириной до 30 сантиметров.

Сама вода имеет температуру около 43 градусов выше нуля и светится мягким голубым оттенком.

Чтобы выяснить, когда и как образовался бассейн, ученые из USGS обратились к спутниковым снимкам и высокотехнологичной акустической станции мониторинга.

Исследователи выяснили, что бассейн не образовался в результате одного мощного взрыва. Оказалось, что серия меньших гидротермальных событий, скорее всего, высвободила пар и давление в виде всплесков, медленно источая полость. Первое из таких событий могло произойти на Рождество 2024 года, а последующие – в начале 2025 года.

Ранее ученые обнаружили в Антарктиде соленые ледники вместо пресных.

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Аксинья Титова
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