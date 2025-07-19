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Наука и технологии

Как кофе может влиять на выносливость при интенсивных тренировках

кофе, кофеин, жара, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 21:10 Фото: pixabay
Японские ученые из университета Цукубы установили, что умеренные дозы кофеина могут повысить выносливость и отсрочить усталость при сложных тренировках в жарких условиях, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие здоровые молодые мужчины и женщины, сообщает журнал Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Участников экспериментов разделили на две группы. Первые испытуемые приняли кофеин до начала тренировки, а вторые – во время нее. Добровольцы выполняли одинаковые упражнения в условиях высокой температуры. Как оказалось, люди, которые пили кофе во время тренировок, выполняли финальные упражнения более качественно и отмечали меньшую усталость перед ним.

"Плавное повышение уровня кофеина в крови на протяжении всего занятия позволило избежать увеличения нагрузки на дыхательную систему и снижения мозгового кровотока. Такие побочные эффекты характерны для однократного приема стимулятора перед физической нагрузкой", – пишет издание.

Ученые считают, что такая стратегия может стать простым и безопасным способом повышения спортивных результатов в жарком климате.

Ранее эксперт Юлия Попова предупредила об опасности употребления кофе в жаркую погоду. По словам нутрициолога, это может вызвать обезвоживание из-за мочегонного эффекта.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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