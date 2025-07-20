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Наука и технологии

Китайские ученые выяснили новую причину старения яичников

яичники, старение, китаские ученные, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 22:20 Фото: freepik
Ученые из Нанкинского аграрного университета установили, что активация белка FoxO1 при окислительном стрессе может вызывать гибель гранулезных клеток яичников, поддерживающих развитие фолликулов и созревание яйцеклеток, сообщает Zakon.kz.

Специалисты объяснили, что гранулезные клетки играют ключевую роль в сохранении здоровья яичников. При накоплении в них вредных молекул, связанных с окислительным стрессом, эти клетки начинают погибать, сообщает журналл Animal Advances (AnAdv).

"Окислительный стресс – это состояние, при котором в организме резко нарастает количество свободных радикалов, а механизмы их сдерживания перестают работать. Свободные радикалы разрушают стенки клеток, ДНК, гормоны, ферменты и другие компоненты, что нарушает работу органов и систем. Установлено, что важным защитным механизмом выступает длинная некодирующая РНК под названием lnc2300. Она помогает гранулезным клеткам выживать. Однако при стрессе уровень этой молекулы резко снижается из-за активации белка FoxO1, который подавляет синтез lnc2300", – говорится в публикации.

В ходе экспериментов на клетках свиней ученые выяснили, что при избытке FoxO1 уровень защитной РНК падает, и клетки гибнут. Если же искусственно повысить количество lnc2300, гранулезные клетки лучше сопротивляются окислительному стрессу.

Ранее сообщалось, что шведские ученые выяснили, что боли перед менструацией повышают риск инсульта.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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