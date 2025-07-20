Психологи выяснили, какие люди быстрее находят пару
Ученые изучили, как причина поиска возлюбленного связана с вероятностью вступления в романтическую связь. Результаты исследования появились в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin.
Авторы публикации разработали так называемую "Шкалу автономной мотивации для поиска романтических отношений" – опросник из 24 пунктов. В этой шкале учитывались шесть типов мотивации.
- Внутренняя – стремление к романтическим отношениям, поскольку они доставляют удовольствие и эмоционально насыщают. Люди с таким типом мотивации прежде всего ценят опыт.
- Идентифицированная – ощущение того, что отношения соответствуют личным ценностям или жизненным целям человека, например согласуются с желанием создать семью.
- Позитивная интроецированная – стремление начинать и поддерживать отношения, поскольку это повышает самооценку или приносит гордость.
- Негативная интроецированная – желание избегать негативных ощущений вроде стыда, вины или чувства собственной несостоятельности, связанных с одиночеством.
- Экстернальная – желание оправдать чужие ожидания или избежать давления со стороны общества.
- Амотивация – отсутствие четкого стремления или явных причин строить и поддерживать романтические отношения.
Сначала ученые проверили, как перечисленные шесть типов мотивации соотносятся с психологическими особенностями и предпочтениями в отношениях более чем у 1200 взрослых, на момент исследования не имеющих пары.
Те, у кого выявили внутреннюю или идентифицированную мотивацию, были склонны к надежному типу привязанности, при котором человек стремится к доверительному, здоровому общению и прочным, длительным отношениям.
Респонденты с интроецированной и экстернальной мотивацией чаще боялись одиночества и имели тревожный тип привязанности, основанный на страхе быть брошенным и неуверенности в любви партнера. Амотивация была связана с избегающей привязанностью (характеризуется страхом сближения) и меньшим интересом к серьезным романтическим отношениям.
Оказалось, что люди с внутренней и идентифицированной мотивацией чаще находили романтического партнера. В то же время респонденты с негативной интроецированной мотивацией (в частности, те, кто не хотел чувствовать себя неудачником) вступали в отношения с меньшей вероятностью.
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