Психологи выяснили, какие люди быстрее находят пару

У каждого, кто ищет романтического партнера, своя мотивация: кому-то нужна поддержка, кому-то – семья, а кому-то важно соответствовать социальным ожиданиям. Ученые из Канады и США определили, кто находит "вторую половинку" быстрее, сообщает Zakon.kz.

Ученые изучили, как причина поиска возлюбленного связана с вероятностью вступления в романтическую связь. Результаты исследования появились в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Авторы публикации разработали так называемую "Шкалу автономной мотивации для поиска романтических отношений" – опросник из 24 пунктов. В этой шкале учитывались шесть типов мотивации.

Внутренняя – стремление к романтическим отношениям, поскольку они доставляют удовольствие и эмоционально насыщают. Люди с таким типом мотивации прежде всего ценят опыт. Идентифицированная – ощущение того, что отношения соответствуют личным ценностям или жизненным целям человека, например согласуются с желанием создать семью. Позитивная интроецированная – стремление начинать и поддерживать отношения, поскольку это повышает самооценку или приносит гордость. Негативная интроецированная – желание избегать негативных ощущений вроде стыда, вины или чувства собственной несостоятельности, связанных с одиночеством. Экстернальная – желание оправдать чужие ожидания или избежать давления со стороны общества. Амотивация – отсутствие четкого стремления или явных причин строить и поддерживать романтические отношения.

Сначала ученые проверили, как перечисленные шесть типов мотивации соотносятся с психологическими особенностями и предпочтениями в отношениях более чем у 1200 взрослых, на момент исследования не имеющих пары.

Те, у кого выявили внутреннюю или идентифицированную мотивацию, были склонны к надежному типу привязанности, при котором человек стремится к доверительному, здоровому общению и прочным, длительным отношениям.

Респонденты с интроецированной и экстернальной мотивацией чаще боялись одиночества и имели тревожный тип привязанности, основанный на страхе быть брошенным и неуверенности в любви партнера. Амотивация была связана с избегающей привязанностью (характеризуется страхом сближения) и меньшим интересом к серьезным романтическим отношениям.

Оказалось, что люди с внутренней и идентифицированной мотивацией чаще находили романтического партнера. В то же время респонденты с негативной интроецированной мотивацией (в частности, те, кто не хотел чувствовать себя неудачником) вступали в отношения с меньшей вероятностью.

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