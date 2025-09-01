Обладателям каких имен легче найти работу, выяснили ученые

Ученые из Канады и США уверены, что звучание имени влияет на решение работодателя при найме, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Acta Psychologica.

"Психологи называют это звуковой символизм – когда отдельные звуки ассоциируются у нас с определеннными чертами и качествами. Например, гладкие и "певучие" имена вроде Лиам или Ноэль чаще воспринимаются как более теплые и уступчивые, а "резкие" имена вроде Тейт или Криста – как энергичные и экстравертные", – говорится в публикации.

Ученые проверили, как это работает в ситуации найма. Добровольцам показывали вакансии, в которых требовались разные личностные качества – честность, эмоциональность, общительность, доброжелательность, открытость. Затем им предлагали выбрать из двух кандидатов только по имени: одно с "мягкими" сонорными звуками (л, м, н), другое – с "жесткими" согласными (п, т, к).

Оказалось, что в случае "дружелюбных" профессий предпочтение действительно отдавали обладателям более мягких имен. И наоборот – в заданиях, где ценились напористость и экстраверсия, выигрывали "резкие" имена.

"Важно, что сами по себе личности людей с такими именами ничем не отличались: реальных статистических связей между звуками имени и чертами характера найдено не было. Речь идет именно о восприятии и стереотипах", – пояснили ученые.

Авторы отмечают, что эффект имени работает только тогда, когда информации о кандидате мало. Как только испытуемым показывали фотографии или видео с реальными ответами кандидата, влияние имени исчезало. Тем не менее ученые полагают, что подобные ассоциации могут становиться еще одним источником скрытой дискриминации на рынке труда, наряду с полом, возрастом или этническими маркерами.

