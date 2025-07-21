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Наука и технологии

Дайверы откопали в Польше жуткое лицо возрастом 1000 лет

Археология, памятник из Польши, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 07:35 Фото: Матеуш Попек/The Daily Galaxy
Исследуя глубины польского озера Ледница, дайверы сделали поразительное открытие – лицо, застывшее во времени. Этой находкой они пролили свет на средневековую славянскую культуру, сообщает Zakon.kz.

Этот 1000-летний артефакт, обнаруженный исследователями из Университета Николая Коперника (NCU), стал предметом недавнего исследования, опубликованного группой Центра подводной археологии при NCU.

Деревянное лицо высотой 12 см и шириной 9 см было обнаружено в 2024 году во время подводной экспедиции на озере Ледница. Артефакт был найден вырезанным на структурной балке, известной как "крюк", которая, вероятно, была частью оборонительного вала поселения.

Тщательно проработанные детали лица, включая реалистичные глаза, нос и рот, свидетельствуют об использовании средневековыми мастерами передовых навыков деревообработки.

Балка, маркированная номером 353, дает ценную информацию о времени ее создания, вероятно, около 967 года, когда Польское государство проходило христианизацию под руководством Мешко I.

Деревянные артефакты средневековья редко сохраняются из-за склонности материала к быстрому разложению. Однако анаэробные условия заболоченных мест, таких как озеро Ледница, действуют как естественные капсулы времени, сохраняя органические материалы на протяжении веков.

Команда Центра подводной археологии Национального университета Куинса (NCU) подчеркнула значимость этой находки, продемонстрировав, как подводная археология помогает заглянуть в далекое прошлое.

Ранее стало известно, что скрытые надписи в пирамиде перевернули представление об истории Египта.

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Аксинья Титова
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