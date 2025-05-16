Магнитные бури накроют Землю в выходные

Специалисты прогнозируют ухудшение геомагнитной обстановки 17 и 18 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Причиной в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН называют сильный рост скорости солнечного ветра.

"Причиной будет уже непонятно какая по счету с начала года крупная корональная дыра, которая в настоящий момент хорошо видна на снимках Солнца, поступающих с космических телескопов. Еще пару дней назад объект был локализован заметно ниже солнечного экватора, и модели показывали, что поток быстрого солнечного ветра из дыры пройдет ниже плоскости планет. За последние сутки-двое, однако, занимаемая дырой область Солнца заметно расширилась, преимущественно вверх, и, если Солнце оперативно не отвоюет эти захваченные дырой территории обратно, то поток ветра отсюда ударит по планете уже завтра, в субботу", – предупреждают эксперты.

По предварительным расчетам, скорость ветра возрастет до достаточной для формирования магнитных бурь в диапазоне от 1 до 2 уровня по 5-балльной шкале. А могут быть и бури 3-го уровня.

Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток.

Ранее у специалистов тревогу вызвал самый большой в 2025 году взрыв на Солнце. Но он, как оказалось, не представляет угрозы для геомагнитного поля Земли.