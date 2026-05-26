Наука и технологии

Обычные продукты оказались защитой от высокого давления

эксперты назвали продукты, снижающие риск высокого давления, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 21:19
Крупный научный анализ показал, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов может снижать риск развития гипертонии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Daily, ученые выяснили, что фасоль, чечевица, нут, тофу, эдамаме и соевое молоко связаны с более низкой вероятностью повышенного давления. Наибольший эффект наблюдался при потреблении около 170 гр. бобовых и 60-80 гр. сои в день.

В анализ вошли данные 12 долгосрочных исследований из США, Европы и Азии с участием десятков тысяч человек. В среднем высокий уровень потребления бобовых снижал риск гипертонии на 16%, а соевых продуктов – на 19%.

Исследователи объясняют эффект высоким содержанием в этих продуктах калия, магния и клетчатки, а также влиянием растительных белков и изофлавонов на сосудистую систему.

Авторы отмечают, что полученные результаты поддерживают рекомендации по увеличению доли растительных продуктов в рационе, однако подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказал, как защитить стопы и предотвратить ампутацию при диабете.

Елена Беляева
Елена Беляева
