Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC), сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, согласно данным на сайте организации, лишь за первую неделю июля было зафиксировано 87 обращений о замеченной активности якобы внеземного происхождения. При этом чаще всего НЛО встречались американцам в январе, тогда о них сообщили более 560 раз.

В совокупности за первую половину 2025 года количество таких обращений превысило 2,2 тысячи.

При этом число обращений с января по июль этого года превысило число обращений за аналогичный период последних двух лет.

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