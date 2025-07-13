#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

НЛО в горах, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 08:55 Фото: pexels
Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC), сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, согласно данным на сайте организации, лишь за первую неделю июля было зафиксировано 87 обращений о замеченной активности якобы внеземного происхождения. При этом чаще всего НЛО встречались американцам в январе, тогда о них сообщили более 560 раз.

В совокупности за первую половину 2025 года количество таких обращений превысило 2,2 тысячи.

При этом число обращений с января по июль этого года превысило число обращений за аналогичный период последних двух лет.

Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.

Ранее стало известно, что в Сатурн внезапно врезался неизвестный объект.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Предложение руки и сердца привело турецкую пару в отделение полиции
Мир
05:58, Сегодня
Предложение руки и сердца привело турецкую пару в отделение полиции
Россия предостерегла три страны от формирования альянса против Северной Кореи
Мир
03:59, 13 июля 2025
Россия предостерегла три страны от формирования альянса против Северной Кореи
Из Минюста США уволили 20 человек за расследования дел против Трампа
Мир
02:59, 13 июля 2025
Из Минюста США уволили 20 человек за расследования дел против Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: