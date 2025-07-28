Перенесенная травма повышает чувствительность к стрессу – ученые

Опубликовано исследование, согласно результатам которого перенесенные, даже зажившие, травмы могут повышать чувствительность мозга к боли, стрессу и страху, сообщает Zakon.kz.

Как объясняется в работе, опубликованной в журнале Current Biology, способность обнаруживать боль или другие сигналы опасности посредством опыта и врожденных программ является критически важным адаптивным поведением. Она позволяет организмам распознавать, изучать и запоминать угрозы, способствуя быстрому и скоординированному реагированию на неминуемую опасность.

Выяснилось, что у травмированных животных усиливается бдительность, что помогает им быстрее реагировать на сигналы угрозы из окружающей среды. Так, воздействие триггера – запаха хищника – вызывало у не сталкивавшихся с ним лабораторных мышей куда менее интенсивную и кратковременную реакцию, нежели у их сородичей, готовых к столкновению с болью.

Гормон стресса кортикостерон взаимодействует с белком TRPA1, усиливая чувствительность к потенциальным угрозам. Этот сигнальный механизм поддерживает нервную систему в состоянии повышенной готовности, заставляя мышей реагировать на запах хищника усиленным страхом и возобновлением боли, несмотря на отсутствие новой травмы, пишет "Наука".

Отмечается, что эта работа была проведена для того, чтобы, понимая, как травма меняет работу нервной системы, получить возможность воздействовать на фиксирующие боль и страх механизмы.

Между тем ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен быстро проникать в мозг и вызывать нарушения, схожие с признаками болезни Альцгеймера.