Ученые раскрыли, как с возрастом ухудшается способность считать деньги

Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой способностей обращаться с деньгами. Исследование показало, что пожилые люди с деменцией склонны заблуждаться на этот счет, сообщает Zakon.kz.

Для проверки гипотезы ученые изучили данные многолетнего исследовательского проекта, посвященного изучению когнитивных функций пожилых и их изменений с годами (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly study). В анализ, который охватил отрезок с 1998 по 2009 год, включили 2802 американца старше 65 лет.

Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов.

Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Пожилые люди без такого диагноза хорошо понимают, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.

Неочевидным признаком надвигающей деменции может быть потеря финансовой состоятельности. Будущие пациенты с этим нейродегенеративным нарушением начинали беднеть еще за восемь лет до выявления болезни. Ученые предположили, что страдающие деменцией не видят у себя таких проявлений.

В разные периоды – спустя год, два, пять и 10 лет с момента вхождения в проект – участников оценивали на способность выполнять повседневные задачи, в том числе связанные с деньгами. Например, предлагалось рассчитать стоимость абонемента в спортзал и размер скидки в магазине, заполнить часть налоговой декларации и оценить затраты на медицинские услуги.

Также пожилых людей просили охарактеризовать, насколько хорошо, по их мнению, они справляются с такими задачами. На старте исследования никто из участников не страдал нейродегенеративными нарушениями, но в течение 10 лет их диагностировали у 87 человек (3,1% выборки).

Ученые установили, что с годами участники действительно хуже выполняли касающиеся денег задачи. Пожилые люди без деменции или с легкими когнитивными нарушениями осознавали это и адекватно оценивали свои навыки обращения с финансами.

Возрастное ухудшение навыков обращения с деньгами и непонимание этой деградации в сочетании с наличием ресурсов, накопленных за жизнь, делают стариков особенно уязвимыми перед разного рода финансовыми мошенничествами.

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