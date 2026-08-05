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Наука и технологии

Японские ученые раскрыли неожиданный фактор женской привлекательности

Японские ученые раскрыли неожиданный фактор женской привлекательности, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 22:14 Фото: magnific.com
Исследование японских ученых показало, что мужчины в Японии при оценке женской привлекательности больше обращают внимание на соотношение талии и груди, чем на соотношение талии и бедер, сообщает Zakon.kz.

Работа, опубликованная в журнале Japanese Psychological Research, ставит под сомнение распространенное мнение о том, что соотношение талии и бедер 0,7 является универсальным стандартом красоты.

Автор исследования, профессор Университета Вайо Томохиро Судзуки, отметил, что представления о привлекательности сильно зависят от культуры, эпохи и влияния медиа. По его словам, идеалы внешности могут формироваться не только биологическими факторами, но и социальными установками.

Японские ученые раскрыли неожиданный фактор женской привлекательности, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 22:14

Фото: onlinelibrary.wiley.com

В эксперименте приняли участие 398 японских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Участникам показали 16 реалистичных изображений женских силуэтов, созданных на основе данных о фигурах японок. Все модели имели одинаковый диапазон индекса массы тела, но разные пропорции талии, груди и бедер.

Результаты показали, что изменение соотношения талии и бедер практически не влияло на оценки привлекательности. При этом наиболее высокие оценки получили фигуры с соотношением талии и груди 0,6–0,7.

Исследователи предположили, что предпочтения могут быть связаны с культурным влиянием, в том числе с распространением определенных образов в рекламе, анимации и цифровых медиа. При этом ученые подчеркнули, что результаты отражают особенности восприятия именно японских мужчин и не могут автоматически распространяться на другие культуры.

Ранее ученые выяснили, как замедлить возрастное ухудшение памяти без лекарств.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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