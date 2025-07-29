Археологи обнаружили аномальный "портал" возле пирамид

Группа археологов нашла под пирамидами в Гизе L-образную структуру и загадочную подземную аномалию. Это может быть вход еще в неисследованную камеру, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании Archaeological Prospection, японско-египетская экспедиция зафиксировала таинственную подповерхностную аномалию, которая может указывать на скрытые камеры или проходы под Западным кладбищем – местом захоронений древнеегипетской знати.

"Мы обнаружили четкую L-образную структуру и зону с высоким электрическим сопротивлением на глубине до 10 метров. Это может быть полость или даже вход в неизвестную гробницу", – сообщил профессор Мотоюки Сато из Университета Тохоку.

Фото: Archeological Prospection

Под ней расположена аномалия с высоким электрическим сопротивлением, которая может свидетельствовать о наличии уплотненного песка или гравия, полостей или камер, или потенциального "портала" к древним сооружениям.

Если обнаруженная структура действительно ведет к скрытой камере, это может изменить представление о погребальных практиках, архитектурном планировании и техниках строительства эпохи фараонов.

"Гиза, несмотря на века исследований, до сих пор хранит тайны. Вероятная скрытая камера – серьезный вызов для нашего понимания комплекса", – говорят исследователи.

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