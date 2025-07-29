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Наука и технологии

Ученые рассказали, где туристы могут встретить акул-долгожителей

Подводные обитатели, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 08:44 Фото: NOAA
Гренландские акулы, скрывающиеся в ледяных глубинах Северной Атлантики, – одни из самых долгоживущих и загадочных существ океана, сообщает Zakon.kz.

По данным Gismeteo.ru, недавнее исследование, проведенное специалистами Гренландского института природных ресурсов и Датского естественно-исторического музея, дало неожиданный результат: вероятнее всего, такие акулы появляются на свет гораздо южнее, ближе к берегам Дании, чем предполагалось.

По словам морского биолога Петера Раска Меллера, эти данные значительно расширяют представление о биологии и расселении гренландской акулы (Somniosus microcephalus). Несмотря на то, что эти хищники могут прожить более 500 лет, где именно они размножаются – до сих пор тайна.

Гренландская акула включена в Красный список МСОП как уязвимый вид. Основная угроза ее существованию – чрезмерный вылов. Как отмечает эксперт по охране морских хищников Дэвид Шиффман, без понимания того, где находятся новорожденные особи, защитить их крайне трудно.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи проанализировали исторические данные за последние 150 лет, в том числе записи рыбаков и судовые журналы. Эти архивные источники помогли составить новую картину возможных зон размножения древнейших акул планеты.

Ранее эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом.

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Аксинья Титова
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