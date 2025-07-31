Киты-убийцы осваивают новую тактику охоты
Морские биологи утверждают, что млекопитающие затапливают своих собратьев.
"Молодые косатки окружают воображаемую жертву, которую играет один из них, затем вся стая затягивает его вглубь океана и не дает ему дышать", – отмечают специалисты.
Согласно гипотезе океанологов, таким образом морские хищники готовятся к нападению на очень большую и опасную добычу – голубого кита.
Подобные тренировки, как отмечено в публикации издания РИА Новости, позволяют косаткам довести все действия работы в группе до автоматизма и действовать без промедлений в нужный момент.
Ученые настоятельно рекомендуют не пренебрегать значимостью этого поведения китов-убийц.
Косатка является вершиной пищевой цепи в морской живой природе, которая практически не имеет соперников. Тем не менее у косаток, как у очень высокоразвитых морских млекопитающих, в обиходе приняты сложные тактические и даже стратегические схемы, которые используются стаями для добычи пропитания.
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