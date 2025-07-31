Киты-убийцы осваивают новую тактику охоты

Косатки научились применять уникальную и крайне жестокую методику обучения охоте на гигантскую добычу. К такому выводу пришли ученые после масштабных исследований, сообщает Zakon.kz.

Морские биологи утверждают, что млекопитающие затапливают своих собратьев.

"Молодые косатки окружают воображаемую жертву, которую играет один из них, затем вся стая затягивает его вглубь океана и не дает ему дышать", – отмечают специалисты.

Согласно гипотезе океанологов, таким образом морские хищники готовятся к нападению на очень большую и опасную добычу – голубого кита.

Подобные тренировки, как отмечено в публикации издания РИА Новости, позволяют косаткам довести все действия работы в группе до автоматизма и действовать без промедлений в нужный момент.

Ученые настоятельно рекомендуют не пренебрегать значимостью этого поведения китов-убийц.

Косатка является вершиной пищевой цепи в морской живой природе, которая практически не имеет соперников. Тем не менее у косаток, как у очень высокоразвитых морских млекопитающих, в обиходе приняты сложные тактические и даже стратегические схемы, которые используются стаями для добычи пропитания.

25 июля 2025 года стало известно, что в США 18-летний серфингист отбился от акулы ногой. Это произошло на побережье Нью-Смирна-Бич. Примечательно, что этот пляж имеет дурную славу и прозван "мировой столицей укусов акул".