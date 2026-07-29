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Мир

Постоянная нехватка денег оказалась опасной для мозга

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:53 Фото: Zakon.kz
Постоянные финансовые трудности могут негативно влиять на здоровье мозга и ускорять его старение, сообщает Zakon.kz.

К такому неутешительному выводу пришли британские ученые, проанализировав данные почти 3 тысяч человек.

Исследователи, отчет которых опубликовало издание "Известия", выяснили, что люди, которые на протяжении жизни сталкивались с нехваткой денег и не могли обеспечить базовые потребности, после 50 лет чаще демонстрировали снижение когнитивных способностей. В пожилом возрасте у них также чаще наблюдались признаки атрофии головного мозга.

Особенно заметным это влияние оказалось у мужчин, людей, выросших в малообеспеченных семьях, а также носителей гена APOE-ε4, который связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

По данным экспертов, длительная бедность напрямую связана с ухудшением памяти уже к 53 годам.

Кроме того, результаты нейровизуализации показали, что низкий уровень дохода коррелирует с увеличением объема желудочков мозга – одного из признаков возрастной атрофии.

Авторы интересной работы считают, что поддержка людей, испытывающих финансовые трудности в трудоспособном возрасте, может стать одной из мер профилактики деменции и других возрастных нарушений работы мозга.

Ранее основатель клиники доказательной психиатрии, неврологии и психотерапии Benedict Марат Агинян и психолог Владмира Симуран рассказывали о том, как стресс, эмоции и желание получить социальное признание влияют на невозможность человека удержать чужие секреты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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