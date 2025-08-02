Генетики установили необычное прошлое картофеля
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Способов приготовления картофеля не перечесть. Ученые провели исследования, откуда же взялся самый популярный продукт в мире. Специалисты пришли к интересному заключению о том, что современный картофель появился в результате естественного скрещивания с томатами, сообщает Zakon.kz.
Так, международная команда провела масштабный анализ генома картофеля (Solanum tuberosum) и выяснила:
"Около 9 миллионов лет назад произошло естественное генетическое слияние диких предков томатов и растения под названием Etuberosum – внешне похожего на картофель, но без клубней".
Генетическое "скрещивание", согласно публикации издания "Вокруг света", привело к появлению предка современных картофельных растений – так называемой группы Petota, представители которой до сих пор носят в себе ДНК и Etuberosum, и томата.
Именно гибридный геном, по мнению ученых, позволил картофелю обзавестись клубнями и получить конкурентное преимущество.
Ранее врач-диетолог Антон Поляков заявил, что при ежедневном употреблении арбузов возможны проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом.
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