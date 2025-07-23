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Мир

В секторе Газа резко выросло число смертей от недоедания

резкий рост числа смертей из-за недоедания зафиксировали в Газе, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 20:25 Фото: pixabay
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил о том, что в секторе Газа резко выросло число смертей, которые связаны с недоеданием, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что центры лечения острого недоедания переполнены.

"2,1 млн человек, оказавшихся в зоне боевых действий в секторе Газа, сталкиваются с еще одной проблемой, помимо бомб и пуль – с голодом. В настоящее время мы наблюдаем резкий рост смертности, связанной с недоеданием. С 17 июля центры лечения острого недоедания переполнены, и в них не хватает запасов для экстренного питания", – сказал глава ВОЗ.

По его словам, в текущем году ВОЗ зарегистрировала в Газе 21 случай смерти, связанный с недоеданием у детей в возрасте до пяти лет. Гебрейесус подчеркнул, что показатели острого недоедания превышают 10% населения. Уточняется, что от недоедания, в частности, в тяжелой форме страдают свыше 20% беременных и кормящих женщин Газы.

Глава ВОЗ добавил, что кризис голода ужесточается на фоне прекращения поставок гуманитарной помощи и действующих ограничений на доступ к ней. По его словам, с нехваткой воды в Газе сталкиваются 95% домохозяйств. При этом уточняется, что ежедневный доступ к воде значительно ниже минимума, необходимого для питья, приготовления еды и соблюдения гигиены.


"ООН и гуманитарные партнеры не могли доставлять продовольствие в сектор Газа в течение почти 80 дней подряд из-за полной блокады гуманитарного и коммерческого доступа. С тех пор поставки продовольствия возобновлялись с перерывами, но их объемы все еще значительно ниже уровня, необходимого для выживания населения", – добавил он.

Ранее сообщалось, что почти 300 млн человек рискуют умереть от голода.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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