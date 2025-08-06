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Наука и технологии

Людей с каким характером окружающие считают "крутыми"

Исследования, ученые, психология, характер , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 20:01 Фото: pixabay
Опубликованы результаты исследования, в ходе которого специалисты по маркетингу опросили почти 6 тыс. человек из 12 стран, чтобы выяснить разницу между представлениями о нравственности и общей привлекательности, сообщает Zakon.kz.

Данные опубликованного в Journal of Experimental Psychology исследования показали, что так называемая "крутость" во всем мире определяется по шести человеческим качествам: экстравертность, поиск удовольствий, авантюризм, открытость новому, влиятельность и независимость.

К слову, ранее считалось, что залогом такого представления окружающих о личности служат еще спокойствие и невозмутимость, которые считываются как признак мастерства и самоконтроля. Однако последний опрос "нарисовал" несколько иной портрет "крутого" человека.

Вместе с тем доброта не стала синонимом этого понятия, хотя и нередко упоминалась участниками эксперимента. Так же, как склонность к гедонизму и общительность необязательно присущи "хорошему" человеку.

Факт, что многие культуры согласны с тем, что делает человека крутым, говорит о том, что "крутость", возможно, служит общей социальной функцией. Черты, делающие людей крутыми, могут помочь им попробовать что-то новое, продвигать новые стили и моду, влиять на других. Это своего рода культурный статус, награда за смелость, открытость и инновации, поясняется в публикации.

Ранее сообщалось, что ученые научились определять расстройства психики по музыкальным предпочтениям.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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