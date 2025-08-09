#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Турции представили морской дрон-убийцу с эффектом экраноплана

Турецкий надводный дрон, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 03:30 Фото: Solid Aero
Турецкая компания Solid Aero показала морской воздушный аппарат в виде беспилотного дрона-камикадзе под названием TALAY. Он способен уничтожать цели, двигаясь низко над водой, сообщает Zakon.kz.

По информации Interesting Engineering, беспилотник TALAY может тихо и незаметно лететь на высоте трех метров над уровнем моря, используя технологию экраноплана. Аппарат оснащен складными крыльями и способен нести до 30 килограммов полезной нагрузки, развивая скорость до 200 километров в час.

Новый дрон TALAY можно будет использовать для патрулирования, разведки, нанесения ударов или перевозки грузов, а рой таких аппаратов может стать реальной угрозой для больших кораблей.

Ранее сообщалось, что в Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост.

Аксинья Титова
