"Как у инопланетян с метеочувствительностью?": плазма с Солнца ударит по летящему к Земле загадочному объекту

22 октября с обратной от Земли стороны Солнца произошло два выброса плазмы. Ученые определили их "цель", сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, что, согласно оценкам, облако плазмы направлено точно (в пределах 10-20 градусов) в направлении объекта 3I/ATLAS, который проходит сейчас с противоположной стороны от Солнца на расстоянии около 200 млн км, с небольшим смещением в сторону северо-запада.

"Именно в этом направлении и ушел выброс. Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15:00 по московскому времени в пятницу 24 октября. Внутри плазменного облака комета будет находиться не менее чем 1,5-2 дня. В общем, посмотрим, как у инопланетян с метеочувствительностью. В "Войне миров" Герберта Уэллса природе хватило обычных вирусов гриппа", – пишут сотрудники лаборатории.

Упоминание инопланетян отсылает к оценке Института космических исследований заявлений о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. Думать ученых в этом направлении сподвигли необычные свойства межзвездной кометы.