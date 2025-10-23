#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Как у инопланетян с метеочувствительностью?": плазма с Солнца ударит по летящему к Земле загадочному объекту

скриншот видео выброса плазмы с Солнца, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 12:05 Фото: xras.ru
22 октября с обратной от Земли стороны Солнца произошло два выброса плазмы. Ученые определили их "цель", сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, что, согласно оценкам, облако плазмы направлено точно (в пределах 10-20 градусов) в направлении объекта 3I/ATLAS, который проходит сейчас с противоположной стороны от Солнца на расстоянии около 200 млн км, с небольшим смещением в сторону северо-запада.

"Именно в этом направлении и ушел выброс. Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15:00 по московскому времени в пятницу 24 октября. Внутри плазменного облака комета будет находиться не менее чем 1,5-2 дня. В общем, посмотрим, как у инопланетян с метеочувствительностью. В "Войне миров" Герберта Уэллса природе хватило обычных вирусов гриппа", – пишут сотрудники лаборатории.

Упоминание инопланетян отсылает к оценке Института космических исследований заявлений о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. Думать ученых в этом направлении сподвигли необычные свойства межзвездной кометы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
