Наука и технологии

В китайских гибридных авто обнаружили опасное излучение

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 07:35 Фото: unsplash
Китай контролирует 62% мирового рынка электромобилей. Это подчеркивает его лидерство в этом сегменте. Однако вместе с увеличением количества таких транспортных средств на дорогах возникает проблема их электромагнитной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (Россия), электромагнитные поля, характерные для электрокаров, могут представлять угрозу для здоровья, провоцировать канцерогенные заболевания, различные неврологические нарушения, депрессии.

Ученые Пермского политеха провели исследование и выявили потенциально опасные уровни излучения в китайских гибридных авто, превышающие нормы в восемь раз.

Результаты исследования опубликованы в научной статье. В ней говорится, что электромагнитное излучение – это невидимые волны энергии, которые окружают нас повсюду: от солнечного света до смартфонов и ноутбуков. В малых дозах оно не представляет опасности – наш организм постоянно взаимодействует с естественными электромагнитными полями, но эффект может быть накопительным: при длительном и интенсивном воздействии.

Особенность электротранспорта в том, что по его силовым кабелям протекают токи значительно большей силы (до сотен ампер), чем в обычных автомобилях, что создает соответствующие по мощности электромагнитные поля. Вредным излучателем также выступает зарядное устройство, особенно если оно находится близко к человеку.

При этом важно понимать, что по сравнению с традиционными авто, где основные источники излучения работают периодически, в электромобилях эти системы активны постоянно во время движения, создавая непрерывное электромагнитное воздействие.

Ранее мы писали о том, что в Китае электромобиль трижды поразила молния.

Аксинья Титова
