Наука и технологии

Как просто найти способ достижения сложных целей

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 01:39 Фото: pixabay
Специалисты Корнеллского университета, Лондонской школы экономики и Чикагского университета проанализировали данные нескольких экспериментов и выяснили, что долгосрочной мотивации помогает не столько важность цели, сколько удовольствие от ее выполнения, сообщает Zakon.kz.

По информации Psychological Science, в исследовании участвовали тысячи жителей США и Китая, которые ставили себе новогодние или личные цели – чаще всего связанные со здоровьем, карьерой или финансами.

Отмечается, что люди чаще продолжают выполнять те задачи, которые им нравятся в процессе. Например, любители прогулок в среднем делали на 1,25 тыс. шагов в день больше, чем те, кто ходил "из чувства долга". Напротив, восприятие цели как важной, но неприятной, не помогало удержаться на пути.

По словам экспертов, это не значит, будто стоит выбирать только "приятные" цели. Важно делать даже сложные и полезные задачи более увлекательными – тогда шансы на успех вырастут.

Ранее ученые США изучили влияние одиночества на людей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
