#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Наука и технологии

Открыто удивительное свойство влияния невесомости на человека

Земля, астрономия, МКС, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 18:53 Фото: pixabay
Ученые были удивлены, когда отследили удивительное влияние невесомости в космосе на сознание человека, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что способность людей определять положение конечностей без помощи зрения по-разному реагирует на изменения силы тяжести. К такому выводу пришли специалисты из Университета Монаш и Немецкого центра авиации и космонавтики.

"Оказалось, что во время параболических полетов, которые имитируют невесомость и перегрузку, некоторые виды пространственного ощущения сбиваются, а другие остаются стабильными", – пишет журнал Experimental Brain Research (EBR).

Проприоцепция (иначе – "чувство положения") формируется благодаря сигналам от рецепторов в мышцах и суставах, а также органам равновесия во внутреннем ухе. Она позволяет нам ходить, тянуться за предметами или просто понимать, где находится рука, если закрыть глаза.

Команда Уве Проске и Бернхарда Вебера проверила, одинаково ли чувствительны к гравитации разные способы измерения этого ощущения. Добровольцы выполняли три вида заданий: совмещали две руки, указывали одной рукой на положение другой или воспроизводили запомненное ранее положение руки.

"Результаты оказались неожиданными. В условиях перегрузки участники чаще ошибались, считая, что руки вытянуты сильнее, чем на самом деле. В невесомости же ошибки уменьшались. Эти искажения наблюдались при совмещении и указании. А вот воспроизведение запомненного положения руки никак не зависело от гравитации", – говорится в публикации.

Ученые предполагают, что часть сигналов действительно исходит от мышечных веретен, чувствительных к изменению нагрузки в суставах. Но есть и другой канал – память и центральная обработка сигналов в мозге. Именно он обеспечивает стабильность ощущений даже при смене силы тяжести.

Специалисты отмечают, что результаты помогают объяснить дезориентацию, которую испытывают астронавты. Иногда в темноте они теряют ощущение того, где находятся собственные руки, что может мешать работе с техникой. Исследователи полагают, что специальные эластичные костюмы, увеличивающие нагрузку на суставы, могут частично восстановить чувствительность мышечных рецепторов и вернуть "чувство тела" в космосе.

Ранее сотрудники NASA опубликовали снимок, сделанный камерой высокого разрешения марсохода Curiosity в кратере Гейла на Красной планете. На фото – минеральная порода, которая напоминает коралл.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
На Земле до конца суток усилятся магнитные бури
Наука и технологии
18:17, Сегодня
На Земле до конца суток усилятся магнитные бури
"Золотую" акулу впервые в истории заметили в популярном туристическом месте
Наука и технологии
15:52, Сегодня
"Золотую" акулу впервые в истории заметили в популярном туристическом месте
В Бразилии нашли легкий способ улучшить внимание и математические навыки у детей
Наука и технологии
01:51, 19 августа 2025
В Бразилии нашли легкий способ улучшить внимание и математические навыки у детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: