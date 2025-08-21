"Предвестник апокалипсиса": мистической Черной Луной пугают землян

Зарубежные СМИ публикуют информацию о том, что ночью 22 августа 2025 года на небосводе появится Черная Луна. Эзотерики и просто суеверные люди вкладывают в это мистический смысл, некоторые назвали ее "предвестником апокалипсиса", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Time and date, Черные Луны, как правило, являются противоположностью Голубых Лун. Существует два основных определения: ежемесячная и сезонная Черная Луна:

Ежемесячная Черная Луна: определяется как второе новолуние в течение одного календарного месяца с двумя новолуниями. Это наиболее распространенная Черная Луна, которая случается примерно раз в 29 месяцев.

Сезонная Черная Луна: определяется как третье новолуние в сезоне из четырех новолуний. Эти Черные Луны встречаются немного реже и происходят примерно раз в 33 месяца. Земные времена года длятся около трех месяцев и обычно включают три новолуния, но иногда в сезоне бывает четыре новолуния, и третье новолуние называют Черной Луной.

И по мнению некоторых астрономов мира, Луна 22 августа 2025-го – редкая сезонная.

Ученые ничего мистического в этом явлении не видят.

"Черная Луна – это всего лишь второе новолуние, которое случается в течение одного календарного месяца. Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может случиться до его окончания. С научной точки зрения это ничем не отличается от любого другого новолуния", – приводит Daily mail слова доцента кафедры физики Сиракузского университета Уолтера Фримана.

Как поясняет NASA, во время фазы новолуния солнечный свет освещает обратную сторону Луны, в то время как сторона, обращенная к Земле, остается темной, что делает лунную поверхность невидимой (черной) для наблюдателей на Земле.

Нынешняя Черная Луна, как пишут несколько СМИ, достигнет своего пика в пятницу, 22 августа. Но увидеть невооруженным глазом ее не получится, потому что Луна будет скрыта от света.

Астрологи же считают это событие духовно значимым. Так, например, Life пишет, что в народных поверьях и эзотерике Черную Луну часто называют символом бедствий. Считается, что она открывает путь скрытым страхам, вытаскивает наружу подавленные эмоции и запускает кризисы.

Любители мистики связывают это явление с библейскими пророчествами. В Евангелии от Марка (глава 13, стих 24) есть строки: "Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются".

Опасность Черной Луны 22 августа еще и в том, что она – в знаке зодиака Лев. Он связан с Солнцем, силой личности и проявлением "я". Когда новолуние совпадает с этим зодиаком, на первый план выходят вопросы власти, гордости и амбиций. В период этого события внутренние страхи и комплексы могут резко обостриться. Люди становятся более уязвимыми к обидам, их эго страдает от малейшей критики. В этот период велик риск ссор, особенно в семье и в отношениях с начальством.

Но новолуние проявится утром 23 августа и откроется в знаке Девы. Энергия этого земного знака зодиака принесет ясность и трезвость, заставив навести порядок в мыслях. Чтобы шагнуть в новый цикл, потребуется отпустить старые связи и освободить место будущему.

Между тем ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН вообще опровергли информацию о Черной Луне 22 августа.

"Прежде всего, заметим, что термина "Черная Луна" нет в астрономии, равно как нет клубничной, оленьей и других лун. Названия эти пришли из англоязычной практики (в основном из Северной Америки), но постепенно приживаются и вроде уже даже не так режут слух, как первые годы. В данной системе голубой Луной называется ситуация, когда в один календарный месяц происходят два полнолуния, а черной – два новолуния. Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток (собственно, именно отсюда и была взята продолжительность календарного месяца). По этой причине единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1-го или 2-го числа месяца, а второе – 30-го или 31-го числа", – объяснили в лаборатории.

Там заявили, что ближайшее новолуние произойдет 23 августа.

"Уже из одного этого можно понять, что второе новолуние в август никак не поместится. И действительно, предыдущее было 24 июля, а следующее будет 21 сентября. На этом можно было бы закончить, но иногда Черной Луной называют также ситуацию, когда происходит четыре новолуния в один сезон. Но даже такое, по сути, выдуманное с точки зрения значимости событие не имеет никакого отношения к текущей ситуации. Летом 2025 года произошло два новолуния (25 июня, 24 июля) и третье будет 23 августа. Никакое четвертое уже в летний сезон не поместится, как бы ни хотелось придумать новость дня", – резюмировали ученые.

В июне 2025 года на небе можно было наблюдать "Клубничную Луну". Пользователи по всему миру делились впечатляющими кадрами этого полнолуния.