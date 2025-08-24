Найден вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно-опасные

Ученые под руководством Нетты Шлезингер из Ветеринарной школы имени Корета обнаружили, что вирус, обитающий внутри опасного грибка Aspergillus fumigatus, делает его значительно более устойчивым к стрессу и увеличивает способность вызывать тяжелые инфекции, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Как показали эксперименты, удаление вируса лишало грибок части его "сил" – он хуже размножался, терял защитные механизмы и становился менее опасным для организма. А противовирусная терапия, напротив, улучшала выживаемость зараженных животных.

Aspergillus fumigatus – один из главных возбудителей инвазивных грибковых инфекций у человека, особенно опасный для пациентов с ослабленным иммунитетом. Смертность при таких инфекциях достигает 50%, и долгое время считалось, что причина исключительно в самом грибке.

Новая работа показывает: двойная РНК-вирусная "начинка" внутри грибка играет роль скрытого усилителя. Благодаря вирусу возбудитель легче переносит высокие температуры и агрессивные условия в легких.

Ученые предполагают, что подобные микровирусы могут быть недооцененным фактором в развитии грибковых заболеваний.

"Эти вирусы – как молекулярные пассажиры на заднем сиденье, – объясняет Шлезингер. – Сами они не вызывают болезнь, но усиливают агрессивность грибка, когда тот попадает в организм".

Открытие меняет представления о лечении грибковых инфекций и дает надежду на новые стратегии борьбы в условиях, когда устойчивость инфекций к лекарствам становится все большей проблемой.

