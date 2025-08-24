#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Наука и технологии

Найден вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно-опасные

Микроскоп, ученые, наука, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 06:59 Фото: pexels
Ученые под руководством Нетты Шлезингер из Ветеринарной школы имени Корета обнаружили, что вирус, обитающий внутри опасного грибка Aspergillus fumigatus, делает его значительно более устойчивым к стрессу и увеличивает способность вызывать тяжелые инфекции, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Как показали эксперименты, удаление вируса лишало грибок части его "сил" – он хуже размножался, терял защитные механизмы и становился менее опасным для организма. А противовирусная терапия, напротив, улучшала выживаемость зараженных животных.

Aspergillus fumigatus – один из главных возбудителей инвазивных грибковых инфекций у человека, особенно опасный для пациентов с ослабленным иммунитетом. Смертность при таких инфекциях достигает 50%, и долгое время считалось, что причина исключительно в самом грибке.

Новая работа показывает: двойная РНК-вирусная "начинка" внутри грибка играет роль скрытого усилителя. Благодаря вирусу возбудитель легче переносит высокие температуры и агрессивные условия в легких.

Ученые предполагают, что подобные микровирусы могут быть недооцененным фактором в развитии грибковых заболеваний.

"Эти вирусы – как молекулярные пассажиры на заднем сиденье, – объясняет Шлезингер. – Сами они не вызывают болезнь, но усиливают агрессивность грибка, когда тот попадает в организм".

Открытие меняет представления о лечении грибковых инфекций и дает надежду на новые стратегии борьбы в условиях, когда устойчивость инфекций к лекарствам становится все большей проблемой.

Ранее стало известно, что после рождения детей у мужчин меняется мозг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса
Наука и технологии
02:59, 24 августа 2025
Ученые показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса
После рождения детей у мужчин меняется мозг – исследование
Наука и технологии
16:51, 23 августа 2025
После рождения детей у мужчин меняется мозг – исследование
Математики высчитали, какой контент завирусится в интернете
Наука и технологии
11:33, 23 августа 2025
Математики высчитали, какой контент завирусится в интернете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: