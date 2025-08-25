#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Необычное брачное поведение горбатых дельфинов впервые сняли с дронов в Азии

Морские обитатели, океан, брачный период, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 03:59 Фото: Regional Studies in Marine Science
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут сохранить этих животных в прибрежных водах Индийского океана, сообщает Zakon.kz.

Результаты наблюдений ученые описали в статье, вышедшей в журнале Regional Studies in Marine Science.

Китообразные вида Sousa plumbea, как и другие дельфины рода горбатых (Sousa), характеризуются заметным выступом на спине, напоминающим горб, и удлиненным спинным плавником.

Эти морские млекопитающие встречаются от побережья Южной Африки до Индокитая, в том числе у берегов Восточной Африки, стран Ближнего Востока и Индии. Они живут группами, в основном питаются рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными.

Поскольку индийские горбатые дельфины предпочитают прибрежные воды глубиной до 20 метров, они часто страдают от попадания в рыболовные сети и судоходства. Из-за этого у дельфинов Sousa plumbea высок уровень смертности детенышей и молодняка. Вид занесен в Красную книгу МСОП как "находящийся под угрозой исчезновения".

В рамках национального проекта по сбору данных о популяциях морских млекопитающих в Индийском океане исследователи из Института технологий рыболовства ICAR-CIFT (Кочин, штат Керала, Индия) с помощью беспилотников проследили за поведением "влюбленных" дельфинов в Аравийском море.

Две пары из самца и самки синхронно плыли вместе по характерной круговой траектории. Животные часто выныривали из воды, плескались у поверхности и совершали другие игривые действия, присущие дельфинам во время ухаживаний. Завершился брачный ритуал совокуплением длительностью чуть меньше 30 секунд. 

Исследователи подчеркнули, что отснятые кадры – первое задокументированное видеосвидетельство полного цикла брачного поведения горбатых дельфинов в Азии.

Ранее мы писали о том, что чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США.

Аксинья Титова
