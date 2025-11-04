#Народный юрист
Наука и технологии

Под водами Антарктики выявили таинственное свечение

Свечение воды, природа, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 08:20 Фото: pexels
С помощью спутников под водами Антарктики зафиксировали необычное свечение, которое вызвало глобальный интерес. Ученые считают, что это говорит о невидимой биологической активности и изменении химического состава океана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, на спутниковых снимках это выглядело как слабое бирюзовое мерцание. Тем не менее выяснилось, что это обширное цветение кокколитофоридов (крошечные фитопланктоны, заключенные в раковины из карбоната кальция).

Ученые удивились, что кокколитофориды заметили в субполярных водах, так как они обычно ассоциируются с более теплыми морями. Это открытие ставит под сомнение давние предположения об их экологическом ареале.

В своем исследовании ученые под руководством морского биолога из Лаборатории океанологии Бигелоу Уильяма М. Балча рассказали, что они провели многократные измерения на разных глубинах.

По словам ученых, кокколитофориды могут играть более важную роль в регулировании альбедо планеты. Исследователи не исключают, что их отражательная способность может потенциально влиять на поглощение тепла в обширных океанических районах.

Ученые подозревают, что биологическая продуктивность Южного океана может быть недооценена из-за ограниченности данных и суровых условий исследования. Используя многоглубинные датчики, автономные буи и химические трассеры, исследователи стремятся смоделировать взаимодействие этих микроскопических сообществ с океаническими течениями, потоками питательных веществ и морским льдом.

В издании подчеркнули, что эта работа может изменить прогнозы по поглощению углерода в самых холодных водах мира. Если кокколитофоры расширяют свою среду обитания в южном направлении, это может изменить способ хранения углекислого газа в океане, что повлияет на глобальные климатические модели.

Ранее астрофизики выяснили, что у Земли до 2083 года будет новая мини-луна.

Аксинья Титова
