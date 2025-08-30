#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком

Домашнее задание, учеба, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 07:25 Фото: pixabay
По статистике, большинство школьников тратят на выполнение домашнего задания около трех часов в день, но более высокие результаты отмечаются у тех ребят, кто уделяет этому занятию от трех-четырех, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, родители часто оказываются перед сложным выбором: активно помогать ребенку с домашними заданиями, рискуя лишить его самостоятельности, или доверить ему ответственность, но, возможно, столкнуться со снижением успеваемости.

Какой вариант лучше и почему – рассказали ученые Пермского Политеха (Россия).

Эксперт Дуванская Мария, доцент кафедры "Социология и политология" ПНИПУ, кандидат психологических наук, утверждает, что первоочередная задача родителя – использовать совместную работу над домашними заданиями как инструмент для поддержания и углубления эмоциональной связи.

"Сохранение эмоционального контакта с ребенком в ходе совместной учебной деятельности обеспечивает поле психологической стабильности и познавательной активности. Выполняя функцию партнера, а не стороннего наблюдателя или контролера, взрослый формирует атмосферу доверия, способствующую снижению стресса и укреплению позитивного восприятия образовательного процесса. Подобный формат сотрудничества исключает оценку помощи как давления, превращая ее во взаимодействие, основанное на признании самостоятельности учащегося. Данный подход стимулирует развитие внутренней учебной мотивации, способности к самоорганизации и осознанное отношение к личным академическим достижениям", – комментирует Мария Дуванская.

Важно учитывать, что гиперконтроль, когда родитель выступает в роли "надзирателя", лишает ребенка возможности принимать решения, что напрямую ведет к риску полной потери самостоятельности.

Домашнее задание выполняет также множество неочевидных функций, выходящих далеко за рамки подготовки к урокам.

Помимо своей прямой цели, оно служит инструментом воспитания, пространством для содержательной коммуникации между родителем и ребенком и, что немаловажно, является формой непрерывного обучения самих родителей, позволяя им оставаться в контексте школьной программы.

Эффективность помощи напрямую зависит от учета нескольких факторов. Возраст ребенка является определяющим: если в начальной школе детям необходима подмога, то у подростков 12–13 лет фокус смещается на общение со сверстниками. С 9 класса, когда формируется профессиональная направленность, родитель выступает лишь в роли ментора в выстраивании образовательной траектории.

Ранее в Канаде нашли способ предсказать психические расстройства детей.

Аксинья Титова
