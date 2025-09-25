#АЭС в Казахстане
Туризм

Туристам рассказали, чего никогда не стоит делать на курорте "все включено"

Отдых, море, курорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 08:56 Фото: freepik
Многие люди считают привлекательным отдых в формате all inclusive. Таким образом они надеются сэкономить деньги и время на организацию поездки, а также получить лучшие предложения, сообщает Zakon.kz.

Нередко туристы совершают ошибки на отдыхе по системе "все включено". Это в итоге приводят к разочарованию отпуском.

Туристический портал Fodor's дал 11 полезных советов, которые помогут отдыхающим сэкономить и по-настоящему насладиться каждым мгновением своего пребывания на курортах all inclusive ("все включено"):

  • Уточните условия оплаты СПА-центров. При заселении важно обязательно уточнить условия посещения бассейнов и СПА-процедур на территории отеля, а также расспросить о специальных предложениях и скидках.
  • Не стоит питаться только в буфете. Если ваш пакет "все включено" включает питание в ресторанах "а-ля карт" на территории отеля, а не только в формате "шведский стол", грех упускать возможность поужинать изысканными блюдами в особой атмосфере.
  • Если ваш день был насыщенным или вам просто хочется немного уединения, всегда можно заказать ужин в номер и насладиться им лежа на кровати под любимый сериал.
  • Большинство курортов "все включено" предлагают гостям спортивные активности без дополнительной платы, однако важно внимательно читать условия, чтобы избежать неожиданного списания средств с кредитной карты. Стоит учесть, что некоторые из них могут быть слишком популярны, поэтому лучше записаться заранее.
  • Поскольку хорошие рестораны быстро заполняются, нелишним будет уделить время бронированию столиков на весь срок пребывания сразу после заселения.
  • Хотя в отеле "все включено" есть все необходимое, практически всегда за его пределами доступно много всего интересного. При этом часто экскурсию можно заказать на стойке регистрации отеля.
  • Исследуйте атмосферу курорта. Часть отелей "все включено" позиционируют себя как семейные (ищите аквапарк или улыбающихся детей на сайте или в социальных сетях), в то время как другие предназначены для романтического отдыха или медового месяца (опять же взгляните на рекламные фотографии).
  • Поощрение персонала отеля за хорошее обслуживание считается хорошим тоном. В ящике стола в номерах часто лежит конверт, куда можно положить несколько купюр, а иногда и QR-код, если у вас нет наличных и вы хотите оставить чаевые горничным через цифровую платформу.
  • В большинстве пляжных отелей прокат снаряжения (каяк, снорклинг, сапборд) оплачивается отдельно. Что-то из этого можно привезти из дома, но многое придется арендовать по завышенной цене.
  • После трудной дороги у туристов возникает соблазн расслабиться, и хотя напитки в отелях all inclusive чаще всего бесплатные, это не значит, что нужно напиваться. Первый вечер – самое время все оценить, желательно еще трезвым.
  • Сверяйтесь с расписанием дня. Отели "все включено" стремятся предложить насыщенную программу, которая не ограничивается йогой или аэробикой. Здесь проводятся мастер-классы по рукоделию, культурные мероприятия (например, танцы хулу на Гавайях) и знакомство с местной культурой. Большинство мероприятий анонсируются в ежедневном расписании, в приложении курорта, на цифровых экранах по всему отелю или по телевизору.

Ранее в Тайване обратились к путешественникам с важным предупреждением.

Аксинья Титова
