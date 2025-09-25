Туристам рассказали, чего никогда не стоит делать на курорте "все включено"

Многие люди считают привлекательным отдых в формате all inclusive. Таким образом они надеются сэкономить деньги и время на организацию поездки, а также получить лучшие предложения, сообщает Zakon.kz.

Нередко туристы совершают ошибки на отдыхе по системе "все включено". Это в итоге приводят к разочарованию отпуском.

Туристический портал Fodor's дал 11 полезных советов, которые помогут отдыхающим сэкономить и по-настоящему насладиться каждым мгновением своего пребывания на курортах all inclusive ("все включено"):

Уточните условия оплаты СПА-центров . При заселении важно обязательно уточнить условия посещения бассейнов и СПА-процедур на территории отеля, а также расспросить о специальных предложениях и скидках.

. При заселении важно обязательно уточнить условия посещения бассейнов и СПА-процедур на территории отеля, а также расспросить о специальных предложениях и скидках. Не стоит питаться только в буфете . Если ваш пакет "все включено" включает питание в ресторанах "а-ля карт" на территории отеля, а не только в формате "шведский стол", грех упускать возможность поужинать изысканными блюдами в особой атмосфере.

. Если ваш пакет "все включено" включает питание в ресторанах "а-ля карт" на территории отеля, а не только в формате "шведский стол", грех упускать возможность поужинать изысканными блюдами в особой атмосфере. Если ваш день был насыщенным или вам просто хочется немного уединения, всегда можно заказать ужин в номер и насладиться им лежа на кровати под любимый сериал.

или вам просто хочется немного уединения, всегда можно заказать ужин в номер и насладиться им лежа на кровати под любимый сериал. Большинство курортов "все включено" предлагают гостям спортивные активности без дополнительной платы, однако важно внимательно читать условия , чтобы избежать неожиданного списания средств с кредитной карты. Стоит учесть, что некоторые из них могут быть слишком популярны, поэтому лучше записаться заранее.

, чтобы избежать неожиданного списания средств с кредитной карты. Стоит учесть, что некоторые из них могут быть слишком популярны, поэтому лучше записаться заранее. Поскольку хорошие рестораны быстро заполняются, нелишним будет уделить время бронированию столиков на весь срок пребывания сразу после заселения.

столиков на весь срок пребывания сразу после заселения. Хотя в отеле "все включено" есть все необходимое, практически всегда за его пределами доступно много всего интересного. При этом часто экскурсию можно заказать на стойке регистрации отеля.

можно заказать на стойке регистрации отеля. Исследуйте атмосферу курорта . Часть отелей "все включено" позиционируют себя как семейные (ищите аквапарк или улыбающихся детей на сайте или в социальных сетях), в то время как другие предназначены для романтического отдыха или медового месяца (опять же взгляните на рекламные фотографии).

. Часть отелей "все включено" позиционируют себя как семейные (ищите аквапарк или улыбающихся детей на сайте или в социальных сетях), в то время как другие предназначены для романтического отдыха или медового месяца (опять же взгляните на рекламные фотографии). Поощрение персонала отеля за хорошее обслуживание считается хорошим тоном. В ящике стола в номерах часто лежит конверт, куда можно положить несколько купюр, а иногда и QR-код, если у вас нет наличных и вы хотите оставить чаевые горничным через цифровую платформу.

через цифровую платформу. В большинстве пляжных отелей прокат снаряжения (каяк, снорклинг, сапборд) оплачивается отдельно. Что-то из этого можно привезти из дома, но многое придется арендовать по завышенной цене.

(каяк, снорклинг, сапборд) оплачивается отдельно. Что-то из этого можно привезти из дома, но многое придется арендовать по завышенной цене. После трудной дороги у туристов возникает соблазн расслабиться, и хотя напитки в отелях all inclusive чаще всего бесплатные, это не значит, что нужно напиваться. Первый вечер – самое время все оценить, желательно еще трезвым.

all inclusive чаще всего бесплатные, это не значит, что нужно напиваться. Первый вечер – самое время все оценить, желательно еще трезвым. Сверяйтесь с расписанием дня. Отели "все включено" стремятся предложить насыщенную программу, которая не ограничивается йогой или аэробикой. Здесь проводятся мастер-классы по рукоделию, культурные мероприятия (например, танцы хулу на Гавайях) и знакомство с местной культурой. Большинство мероприятий анонсируются в ежедневном расписании, в приложении курорта, на цифровых экранах по всему отелю или по телевизору.

Ранее в Тайване обратились к путешественникам с важным предупреждением.