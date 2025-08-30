Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при строительстве олимпийского курорта в пустыне

Организаторы Олимпийских игр просят Южную Корею провести зимние Азиатские игры 2029 у них. Они не уверены, что еще не построенный круглогодичный горнолыжный курорт Тройена (Trojena) в Саудовской Аравии, будет готов к сроку, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Dezeen, Олимпийский совет Азии официально связался с Олимпийским комитетом Южной Кореи, чтобы обсудить возможность проведения соревнований в этой стране.

Фото: NEOM

Дело в том, что Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM, которое курирует мегастройки страны, испытывает трудности с возведением курорта в установленные сроки.

Одной из главных проблем называют наполнение гигантского искусственного водоема, который должен расположиться в гористой местности примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров.

Фото: NEOM

Его гладь на время Игр планируют превратить в огромный каток. Рядом собираются построить роскошный отель, жилой район, рестораны, зал для конференций и другие объекты. Также есть сложности с доступом к горному участку, к которому ведет только одна дорога.

Ранее спутниковые снимки засекли строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия".