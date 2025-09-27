Древний череп из Китая кардинально изменил историю эволюции человека

Ученые создали цифровую реконструкцию сплющенного черепа, найденного несколько десятилетий назад на берегу реки в центральном Китае, возраст которого предположительно 1 миллион лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно статье, опубликованной в журнале Science, анализ предполагает, что происхождение Homo sapiens, денисовцев и неандертальцев гораздо древнее, чем считалось ранее.

Если эти результаты будут приняты, они отодвинут возникновение нашего вида на 400 тыс. лет назад и кардинально изменят представления о происхождении человека.

По традиционной точке зрения, основанной на исследованиях древней ДНК, которой Homo sapiens, денисовцы и неандертальцы начали расходиться от общего предка около 700 тыс. – 500 тыс. лет назад, хотя до сих пор не было ясно, кем был этот предковый вид, иногда называемый Предком X.

Фото: science

Согласно новому анализу, денисовцы и современные люди в последний раз имели общего предка около 1,32 миллиона лет назад. Исследование показало, что неандертальцы отделились от этой эволюционной линии раньше, около 1,38 миллиона лет назад.

Результаты исследования означают, что денисовцы более тесно связаны с нами, чем неандертальцы, которых многие считали ближайшим родственным видом Homo sapiens, пишут исследователи.

