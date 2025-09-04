На пляж Уэльса выбросило удивительное гигантское существо

На побережье Уэльса (Великобритания) нашли тело огромного морского животного. Находка вызвала волну обсуждений среди местных жителей и пользователей социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, первые предположения варьировались от акулы до мифического "валлийского дракона", но эксперты установили: это редкий для этих мест финвал – второй по величине кит после синего.

Фото: Media Wales

Тело кита оказалось сильно разложившимся – на нем заметны следы поедания другими морскими хищниками, в том числе акулами. Длина его туши составила более 21 метра, а вес – около 50 тонн. Нижняя челюсть животного достигла пяти метров.

"Это выдающееся событие: увидеть финвала на побережье Уэльса чрезвычайно редко", – отметил Мэтью Уэстфилд, координатор по мониторингу морской среды.

Финвалы обычно встречаются у берегов Корнуолла, Ирландии и Шотландии, а заход в Ирландское море – большая редкость. Поэтому находка вызвала интерес у ученых: туша будет направлена в Лондонский зоопарк для анализа ДНК, исследования загрязнителей, включая микропластик, а также для международных генетических проектов.

