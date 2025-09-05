#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Китае впервые рассмотрели твердое ядро у Марса

Красная планета, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 05:38 Фото: pexels
Ученые из Китая и США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет китайская газета Global Times, исследователи из КНР вместе с коллегами из США под руководством профессоров из Научно-технического университета Китая Сунь Даоюаня и Мао Чжу опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Nature.

"Основной состав внутреннего ядра Марса, вероятно, состоит из кристаллического железно-никелевого сплава, который обогащен легкими элементами", – заявляют ученые.

Исследователи проанализировали данные о землетрясениях на Марсе, зафиксированные марсианским зондом НАСА InSight и выделили сейсмические фазы, которые прошли через ядро планеты. Различия в скорости волн указывают, что ядро состоит из нескольких уровней: внешнего жидкого ядра и твердого внутреннего ядра.

"Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 километров, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные", – пишет Global Times.

Ученые пояснили, что открытие закладывает важную основу для сравнения эволюций Марса и Земли, а также других планет земной группы.

Ранее на Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве.

Аксинья Титова
