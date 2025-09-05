#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Наука и технологии

Солнце резко активизировалось: о чем переживают ученые

Солнце, активность, астрономия, наука, бури, цикл, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 12:27 Фото: pexels
Солнечная активность за последние три месяца выросла почти на 70% и достигла уровня начала 2024 года. Об этом Zakon.kz рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Теперь ученые предсказывают возможный выход Солнца на второй пик активности в 2025 году или в начале 2026 года.

"Основанием для этого является структура двух предшествующих солнечных циклов XXI века, которые оба имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около 1,5-2 лет", – пояснили специалисты.

Солнечный цикл – это периодическая смена активности Солнца, которая отражается, в первую очередь, в количестве солнечных пятен и других проявлениях солнечной активности, таких как вспышки, выбросы корональной массы и усиление солнечного ветра.

В качестве аргумента приводится также то, что стартовавший с текущих значений предыдущий год отметился в итоге самыми сильными за 20 лет магнитными бурями и вспышками уровня, близкого к X10.

Фото: xras.ru

Контраргументом, по словам экспертов, является низкая база начала лета, относительно которой фиксируется текущий рост, а также то, что двойной пик является частым, но не обязательным признаком цикла солнечной активности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 12:27
Недавно замеченный астероид размером с автобус скоро подойдет к Земле

2 сентября 2025 года мы сообщали, что на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Тогда специалисты предупреждали, что бури продлятся не менее суток и по своей мощности достигнут уровней G2-G3.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Рядом с Землей пролетел астероид размером с Челябинский метеорит
Наука и технологии
08:42, Сегодня
Рядом с Землей пролетел астероид размером с Челябинский метеорит
Франция заключила контракт на создание лазерного оружия
Наука и технологии
07:58, Сегодня
Франция заключила контракт на создание лазерного оружия
Астробиологи нашли замену воде на "непригодных" для жизни планетах
Наука и технологии
06:45, Сегодня
Астробиологи нашли замену воде на "непригодных" для жизни планетах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: