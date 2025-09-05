Солнце резко активизировалось: о чем переживают ученые

Солнечная активность за последние три месяца выросла почти на 70% и достигла уровня начала 2024 года. Об этом Zakon.kz рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Теперь ученые предсказывают возможный выход Солнца на второй пик активности в 2025 году или в начале 2026 года.

"Основанием для этого является структура двух предшествующих солнечных циклов XXI века, которые оба имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около 1,5-2 лет", – пояснили специалисты.

Солнечный цикл – это периодическая смена активности Солнца, которая отражается, в первую очередь, в количестве солнечных пятен и других проявлениях солнечной активности, таких как вспышки, выбросы корональной массы и усиление солнечного ветра.

В качестве аргумента приводится также то, что стартовавший с текущих значений предыдущий год отметился в итоге самыми сильными за 20 лет магнитными бурями и вспышками уровня, близкого к X10.

Фото: xras.ru

Контраргументом, по словам экспертов, является низкая база начала лета, относительно которой фиксируется текущий рост, а также то, что двойной пик является частым, но не обязательным признаком цикла солнечной активности.

2 сентября 2025 года мы сообщали, что на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Тогда специалисты предупреждали, что бури продлятся не менее суток и по своей мощности достигнут уровней G2-G3.