#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
498.75
523.09
5.46
Мир

Возмущение магнитного поля ожидается на Земле 18 февраля

Возмущение магнитного поля ожидается на Земле 18 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:27 Фото: pexels
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) спрогнозировали магнитную бурю 18 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ученых, в первой половине дня ожидаются геомагнитные возмущения, которые приблизятся к классу магнитной бури уровня G1.

Вероятность геомагнитных возмущений в этот день составляет 40%, вероятность магнитной бури – 17%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:27
Истина о магнитных бурях: мифы и факты
, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:27

Фото: xras.ru

В продолжении отмечено, что возмущение окажется непродолжительным.

Уже в среду, 19 февраля, геомагнитный фон придет в норму.

Исследователи напомнили, что в последний раз магнитная буря накрыла Землю с 13 на 14 февраля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:27
На Солнце появился "динозавр": как это выглядит
, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:27

Также ранее швейцарские ученые из Женевского университета сообщили об открытии экзопланеты HD 20794 d, которая расположена относительно близко к Земле. Как выяснили исследователи, планета находится в обитаемой зоне своей звезды, что может указывать на возможность существования условий для жизни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Малазийка получит 100 тысяч долларов от мужа и его любовницы за развод
Мир
08:44, Сегодня
Малазийка получит 100 тысяч долларов от мужа и его любовницы за развод
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: