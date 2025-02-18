Возмущение магнитного поля ожидается на Земле 18 февраля
Так, по данным ученых, в первой половине дня ожидаются геомагнитные возмущения, которые приблизятся к классу магнитной бури уровня G1.
Вероятность геомагнитных возмущений в этот день составляет 40%, вероятность магнитной бури – 17%.
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Фото: xras.ru
В продолжении отмечено, что возмущение окажется непродолжительным.
Уже в среду, 19 февраля, геомагнитный фон придет в норму.
Исследователи напомнили, что в последний раз магнитная буря накрыла Землю с 13 на 14 февраля.
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Также ранее швейцарские ученые из Женевского университета сообщили об открытии экзопланеты HD 20794 d, которая расположена относительно близко к Земле. Как выяснили исследователи, планета находится в обитаемой зоне своей звезды, что может указывать на возможность существования условий для жизни.