Возмущение магнитного поля ожидается на Земле 18 февраля

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) спрогнозировали магнитную бурю 18 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ученых, в первой половине дня ожидаются геомагнитные возмущения, которые приблизятся к классу магнитной бури уровня G1.

Вероятность геомагнитных возмущений в этот день составляет 40%, вероятность магнитной бури – 17%.

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Фото: xras.ru

В продолжении отмечено, что возмущение окажется непродолжительным.

Уже в среду, 19 февраля, геомагнитный фон придет в норму.

Исследователи напомнили, что в последний раз магнитная буря накрыла Землю с 13 на 14 февраля.

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Также ранее швейцарские ученые из Женевского университета сообщили об открытии экзопланеты HD 20794 d, которая расположена относительно близко к Земле. Как выяснили исследователи, планета находится в обитаемой зоне своей звезды, что может указывать на возможность существования условий для жизни.