Врач назвала специи, опасные для здоровья
В интервью для "Ленты.ру" специалист отметила, что определенные специи, такие как шафран, шалфей, розмарин, корица, гвоздика и мускатный орех, требуют ограничения в употреблении из-за их возможного негативного воздействия на организм при передозировке.
Например, избыток мускатного ореха может спровоцировать судороги, гвоздика — сонливость, а розмарин создает нагрузку на почки.
Также врач предупредила о необходимости исключить острые специи, такие как горчица, чеснок и горький перец, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как они стимулируют выработку желудочных соков и усиливают моторику.
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