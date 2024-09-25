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Врач назвала специи, опасные для здоровья

Врач назвала специи, опасные для здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 23:17 Фото: pixabay
При выборе приправ в магазинах следует проявлять осторожность, так как некоторые из них могут содержать вещества, опасные для здоровья, предупредила российский врач-эндокринолог и диетолог Евгения Нуждина, сообщает Zakon.kz.

В интервью для "Ленты.ру" специалист отметила, что определенные специи, такие как шафран, шалфей, розмарин, корица, гвоздика и мускатный орех, требуют ограничения в употреблении из-за их возможного негативного воздействия на организм при передозировке.

Например, избыток мускатного ореха может спровоцировать судороги, гвоздика — сонливость, а розмарин создает нагрузку на почки.

Также врач предупредила о необходимости исключить острые специи, такие как горчица, чеснок и горький перец, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как они стимулируют выработку желудочных соков и усиливают моторику.

Особое внимание к употреблению пряностей Нуждина рекомендовала уделить во время беременности, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

Ранее эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как избавиться от тяги к сладкому.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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