Названа неожиданная опасность популярного вида чая

По данным исследований, матча остается фаворитом среди любителей здорового образа жизни: его ценят за антиоксиданты, витамины и яркий зеленый цвет, но ученые предупреждают: этот напиток не так безобиден, как принято считать, сообщает Zakon.kz.

Старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил "Газете.Ru", почему злоупотребление матча может привести к нежелательным последствиям.

"Матча содержит высокую концентрацию танинов, которые ухудшают всасывание железа из растительной пищи. Особенно это опасно для людей с анемией, вегетарианцев и тех, у кого питание несбалансировано. Сам чай не вызывает анемию, но способен усугубить уже существующий дефицит железа при чрезмерном употреблении", – отметил Литвинов.

Опасность представляет и большое содержание витамина К.

"При регулярном и обильном потреблении матчи этот витамин активно влияет на свертываемость крови, снижая эффективность разжижающих препаратов. Это повышает риск образования тромбов", – предупредил эксперт.

По словам Литвинова, осторожнее с чаем стоит быть и людям с заболеваниями ЖКТ: матча может раздражать слизистую желудка и кишечника, особенно если пить его натощак. В таких случаях возможны изжога, тошнота или боли в животе. Но при правильном приготовлении, например с молоком или после еды, напиток переносится легче.

Как и другие сорта зеленого чая, матча содержит кофеин (теин). В сочетании с аминокислотой L-теанином он действует мягче, но при избытке может вызвать тревожность, тахикардию и перевозбуждение.

Ученый подчеркнул, что матча полезен при умеренном употреблении, но увлекаться им не стоит: оптимальная доза – не более двух порций в день (около 4 граммов порошка).

Ранее неочевидную связь одиночества и физической боли выявили эксперты.