Названа неожиданная опасность популярного вида чая
Старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил "Газете.Ru", почему злоупотребление матча может привести к нежелательным последствиям.
"Матча содержит высокую концентрацию танинов, которые ухудшают всасывание железа из растительной пищи. Особенно это опасно для людей с анемией, вегетарианцев и тех, у кого питание несбалансировано. Сам чай не вызывает анемию, но способен усугубить уже существующий дефицит железа при чрезмерном употреблении", – отметил Литвинов.
Опасность представляет и большое содержание витамина К.
"При регулярном и обильном потреблении матчи этот витамин активно влияет на свертываемость крови, снижая эффективность разжижающих препаратов. Это повышает риск образования тромбов", – предупредил эксперт.
По словам Литвинова, осторожнее с чаем стоит быть и людям с заболеваниями ЖКТ: матча может раздражать слизистую желудка и кишечника, особенно если пить его натощак. В таких случаях возможны изжога, тошнота или боли в животе. Но при правильном приготовлении, например с молоком или после еды, напиток переносится легче.
Как и другие сорта зеленого чая, матча содержит кофеин (теин). В сочетании с аминокислотой L-теанином он действует мягче, но при избытке может вызвать тревожность, тахикардию и перевозбуждение.
Ученый подчеркнул, что матча полезен при умеренном употреблении, но увлекаться им не стоит: оптимальная доза – не более двух порций в день (около 4 граммов порошка).
Ранее неочевидную связь одиночества и физической боли выявили эксперты.